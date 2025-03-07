2025-03-07 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت سفيرة العراق لدى السعودية صفية السهيل، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.3 مليار دولار في العام 2024 "مما يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالأعوام السابقة".

وقالت السهيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" بعددها الصادر اليوم الجمعة، إن العلاقات السياسية الاقتصادية والتجارية بين العراق والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً ومستمراً.

وأضافت أن عدد الشركات السعودية المسجلة في العراق بلغت 34 شركة، بينما توجد 46 شركة عراقية مسجلة في المملكة.

كما وأشارت السهيل الى أن الخطوط الجوية العراقية سوف تُسيِّر رحلة أسبوعية من بغداد إلى الرياض ابتداءً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وذلك لتعزيز الروابط بين الشعبين ودعم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وفي الشأن السياسي أكدت السفيرة صفية السهيل أن بغداد تواصل استعداداتها لاستضافة القادة العرب في 17 مايو (أيار) المقبل في القمة الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.

وقالت السفيرة، إن هذه القمة تأتي بعد أن استضاف العراق آخر قمة عربية في عام 2012، مما يعكس المكانة المهمة للعراق ودوره الفاعل على الصعيدين العربي والإقليمي.

وتابعت السهيل القول، إن القمة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، مما يجعلها ذات أهمية بالغة، ومن المتوقع أن تركز القمة على عدد من الملفات الحيوية، بما في ذلك القضية الفلسطينية وما تعرضت له غزة والأراضي الفلسطينية من دمار، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان وسوريا".

وأكدت أن العراق يسعى إلى تعزيز الحوار والتضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للشعوب العربية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الخميس، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد القمة العربية في بغداد.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الـ12 المخصص للتحضير لانعقاد القمة العربية في بغداد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.