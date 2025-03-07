استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

2025-03-07 13:00:02 - المصدر: واع

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19% إلى 69.59 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.08% إلى 66.44 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 تشرين الأول. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8% وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.

المصدر: العربية