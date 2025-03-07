الأنواء الجوية: أمطار متفاوتة الشدة وطقس غير مستقر في أنحاء البلاد

2025-03-07 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، أن تأثير الحالة الجوية الحالية يزداد عمقًا، مما يؤدي إلى طقس غائم كليًا أو غائم جزئيًا أحيانًا في معظم المناطق.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هناك فرصًا مستمرة لهطول الأمطار على شكل زخات خفيفة إلى معتدلة الشدة، مصحوبة بالبرق والرعد على فترات، مع احتمالية تشكل بؤر لغزارة الهطول في بعض مناطق وسط وغرب وجنوب البلاد".

كما حذرت "من احتمالية تساقط حبات البرد (الحالوب) وهبوب رياح هابطة من السحب الرعدية في بعض المناطق، مما يستوجب أخذ الاحتياطات".

وأضافت أن "فرص الأمطار في مدن شمال البلاد ستكون ضعيفة خلال ساعات النهار، لكنها قد تتحسن تدريجيًا خلال الليل".

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت الهيئة "انخفاضًا بعدة درجات مقارنة بيوم أمس، مع تسجيل بعض التقلبات في عموم المدن، في حين ترتفع الحرارة قليلًا في المناطق الشمالية".



