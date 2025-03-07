ديالى.. تسمم 4 أطفال بعد تناول طعام ملوث بـ "مبيد فئران"

2025-03-07 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يومالجمعة، بتعرض 4 أطفال لحالة تسمم شديدة بعد تناولهم طعاماً ملوثاً بمادة سامةجنوب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"الأطفال تناولوا بيضة كانت ملوثة بمبيد فئران، والذي كان قد أُعد كمينا لصيدجرذان وفئران في قرية (أبو خميس) التابعة إلى ناحية بهرز جنوب بعقوبة".

وأوضح المصدر، أن "3 من الأطفال هم أشقاءوالرابع نجل عمهم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبيناً أن"الطواقم الطبية قامت بإجراء غسيل معدة لهم، حيث تم إنقاذ حياتهم، وحالتهمالصحية مستقرة في الوقت الراهن".