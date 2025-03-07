2025-03-07 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في الديوانية، يوم الجمعة، بمصرع سائق إثر سقوط سيارته في نهر جنوبيالمحافظة، فيما نجا آخر من الغرق بأعجوبة في البصرة، كما توفي "باكستاني"جراء تدهور حالته الصحية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق سيارة أجرة يلقي حتفه غرقاً بعد سقوطسيارته في نهر بقضاء الدغارة في الديوانية، بعد أن فقد السيطرة علىسيارته".

وأضافأن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلىدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وفيالبصرة، ذكر المصدر أن "شخص سقطت سيارته في نهر قريب من القيادة البحرية فيمحافظة البصرة، إلا أنه نجا من الموت غرقاً بأعجوبة، وتم انتشال سيارته من المياه،ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

منجانب آخر، أشار المصدر إلى أنه "في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم توفيشخص باكستاني يدعى (زاهر حسين محمد) تولد 1973 يعمل مشرفاً في شركة (كوسان)النفطية الواقعة في الشعيبة جنوب غربي البصرة، بسبب تدهور حالته الصحية".

وبينأنه "تم الكشف على الجثة من قبل مفارز الأدلة الجنائية ونقله إلى مستشفىالزبير العام لاستكمال الإجراءات القانونية".