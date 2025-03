2025-03-07 14:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ترأس محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اجتماعا موسعا للجنة إعداد وتحديث الخارطة الاستثمارية في المحافظة، بحضور مدير هيئة الاستثمار، ورئيس لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس المحافظة المهندسة رواسي الجابري، وعضو المجلس كوثر الصريفي، ومعاون المحافظ لشؤون التخطيط، إضافة إلى ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة. وأكد الإبراهيمي خلال...

The post ذي قار تعتمد خطة جديدة لتحفيز الاستثمار وإلغاء المشاريع غير المنجزة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.