نائب المحافظ: ذي قار تدفع إيراداتها لبغداد ثم تضطر للاستدانة

2025-03-07

شبكة أخبار الناصرية: أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، أن الأزمة المالية التي يعاني منها العراق انعكست بشكل مباشر على ملف الخدمات، خصوصًا في قطاعات الماء والكهرباء والمجاري، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في استثمار الواردات المحلية بدلاً من إرسالها إلى بغداد. وأوضح كشيش، خلال حديثه في...

