النائب هيفاء الجابري: الزام أرباب العمل بتسجيل موظفيهم لدى الضمان الاجتماعي

2025-03-07

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار، هيفاء الجابري، أن البرلمان العراقي شرّع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يستهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على الامتيازات التقاعدية والضمان الصحي. وأوضحت الجابري، في حديثها لبرنامج “هموم الناس” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن القانون يُلزم أرباب العمل...

