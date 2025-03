نائب يطالب البرلمان بآلية واضحة لتشريع القوانين الحيوية قبل انتهاء دورته

2025-03-07 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد دعا عضو مجلس النواب العراقي حميد الشبلاوي، اليوم الجمعة ، رئاسة مجلس النواب الى ضرورة تبني آلية واضحة لتشريع القوانين المهمة التي تهم حياة المواطنين وتطلعاتهم . وقال الشبلاوي في تصريح تابعته (المدى)، ان" هناك حاجة ماسة لاستمرار أداء مجلس النواب مهامه عبر مناقشة وإقرار القوانين المهمةالتي تمس حياة المواطنين ". وأضاف ان […]

