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نائب يطالب البرلمان بآلية واضحة لتشريع القوانين الحيوية قبل انتهاء دورته

نائب يطالب البرلمان بآلية واضحة لتشريع القوانين الحيوية قبل انتهاء دورته
نائب يطالب البرلمان بآلية واضحة لتشريع القوانين الحيوية قبل انتهاء دورته
2025-03-07 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد دعا عضو مجلس النواب العراقي حميد الشبلاوي، اليوم الجمعة ، رئاسة مجلس النواب الى ضرورة تبني آلية واضحة لتشريع القوانين المهمة التي تهم حياة المواطنين وتطلعاتهم . وقال الشبلاوي في تصريح تابعته (المدى)، ان" هناك حاجة ماسة لاستمرار أداء مجلس النواب مهامه عبر مناقشة وإقرار القوانين المهمةالتي تمس حياة المواطنين ".   وأضاف ان […]

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