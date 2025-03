2025-03-07 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية، لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك عبر شراء معدات عسكرية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى […]

The post ترامب: زيارتي للسعودية لغرض إبرام اتفاق بتريليون دولار appeared first on جريدة المدى.