تصعيد عسكري في الساحل السوري.. معارك دامية وحظر تجوال مشدد

2025-03-07 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة واصلت قوات وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، اليوم الجمعة، عمليتها العسكرية الواسعة في محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي البلاد، وذلك عقب هجمات منسقة نفذها مسلحون موالون للنظام المخلوع. وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرات المسلحين وفق تقارير ميدانية. شهدت الساعات الأولى من اليوم تحركات مكثفة لقوات وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام، حيث وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة […]

