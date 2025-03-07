رئيس مجموعة الـ77 والصين يؤكد دعم قمة التغير المناخي في البرازيل

2025-03-07 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ77 والصين، عباس كاظم عبيد، اليوم الجمعة، دعم قمة التغير المناخي في البرازيل.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "ممثل العراق لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ77 والصين، عباس كاظم عبيد، إلتقى أندريه كوريا، الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP30، الذي سيعقد في البرازيل"، لافتة إلى أن "الجانبين ناقشا التحديات المتعددة التي تواجه اتفاقية المناخ، وسبل تنفيذ الالتزامات والتعهدات لتحقيق الأهداف المشتركة".وأعرب ممثل العراق، بحسب البيان، عن "دعم مجموعة الـ77 والصين وثقتها بقيادة البرازيل لإنجاح استضافتها لهذا الحدث الدولي وتحقيق الأولويات المشتركة للدول النامية"، مشيراً إلى أن "العمل البيئي والمناخي الدولي لا يزال يرتكز على ما تحقق في قمة الأرض التي نظمتها البرازيل في ريودي جانيرو العام 1992، والتواصل المستمر يضمن نجاح المؤتمر وتلبية شواغل الدول الأعضاء، وأن هذه المهمة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع".من جانبه، قدّم رئيس المؤتمر شكره لـ "رئيس مجموعة الـ77 على ثقته، وامتنانه لدعم المجموعة لرئاسة المؤتمر، وأن جزءًا من برنامجه يرتكز على التواصل الإيجابي والناجح مع المجموعات التفاوضية، والتي تُعد مجموعة الـ77 أبرزها وأكبرها"، مشيداً بـ "مستوى الاستعداد والجدية التي يبديها وفد العراق، بصفته رئيس المجموعة، في إنجاح المهام التفاوضية المناطة به، وإعلاء صوت الدول النامية في جميع المحافل المتاحة وصولًا إلى انطلاق أعمال المؤتمر".