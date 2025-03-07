اليوم .. مباراتان لحساب منافسات نصف نهائي ممتاز الشاطئية

2025-03-07 14:55:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة، في محافظتي البصرة وبغداد، منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري الكرة الشاطئية الممتاز، بإقامة مباراتين، حيث يواجه مصافي الجنوب ضيفه قزانية، بينما يلتقي مصافي الوسط مع شهربان في ملعب الوزارة.ويمتلك فريق مصافي الجنوب الإمكانات التي تؤهله للفوز على قزانية، وهو في أتم الجاهزية لتحقيق الهدف المنشود ألا وهو التأهل إلى المباراة النهائية كونه فريقاً منظماً وقوياً، وقدم أداء ويمتلك لاعبين أكفاء، ويشرف على تدريبه طاقم فني محنك.من جهة أخرى يسعى فريق مصافي الوسط الحفاظ على لقب المسابقة، بعد تتويجه في النسخة الأخيرة على حساب مصافي الجنوب، إضافة إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لبلوغ النهائي.وتضم تشكيلة فريق نفط الوسط مزيجاً من اللاعبين الشباب وعناصر الخبرة، الذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني ما يعزز من عناصر القوة في هذا اللقاء.يذكر أن مرحلة الذهاب أسفرت عن فـوز مصافي الجنوب على قزانية بنتيجة (3 – 2)، بينما تغلب مصافي الوسط على شهربان بنتيجة (4 - 3).