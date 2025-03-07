2025-03-07 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الجمعة، بتكثيف انتشار قواتها على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع المعارك العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنها و"في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعاتها تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية، معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

وأضاف البيان أن "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها".