النصر يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي

2025-03-07 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

تلقى نادي النصر صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد الشباب، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة 24 للدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية " السعودية فإن "الكولومبي جون دوران سيغيب عن تشكيل فريقه النصر في لقاء الشباب بسبب شعوره بالإجهاد البدني".

وأشارت مصادر إلى "شكوى دوران من الإرهاق خلال تدريبات فريقه مساء أمس الخميس وهو ما يهدد مشاركته في لقاء الشباب أساسيا".

وكان الجهاز الطبي للفريق أبلغ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بعدم جاهزية خمسة لاعبين للمباراة وهم أوتافيو مونتيرو، إيميريك لابورت، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، وعلي لاجامي حيث يعاني جميعهم من إصابات عضلية مما شكل صدمة كبيرة للفريق الذي يسعى لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الحاسم.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 بينما يملك الشباب 39 نقطة في المركز السادس.





المصدر: وكالات



