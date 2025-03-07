2025-03-07 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء كركوك،يوم الجمعة، استنفار طواقمها استعداداً لمواجهة موجة أمطار غزيرة متوقعة فيالمحافظة.

وقال مدير دائرة التوزيع، ليث طلعت علي،لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وجهت قطاعات الصيانة كافة للعمل على استنفارالفرق الفنية لضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة وآمنة لسكان المحافظة خلال الأحوالالجوية المتوقعة".

وأشار علي، إلى "توجيه فرق الصيانةلمراجعة شبكة التوزيع وفحص الأعمدة والمحولات والأسلاك، بهدف اكتشاف أي نقاط ضعفقد تتأثر بالأمطار الغزيرة أو التقلبات الجوية"، مؤكداً إلى أهمية"التنسيق الوثيق بين القطاعات المعنية كافة وتفعيل خطط الطوارئ لضمان سرعةالاستجابة في حال حدوث أي خلل أو انقطاع في التيار الكهربائي".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي في إطارحرص الإدارة على تقديم خدمة موثوقة للمواطنين وتقليل تأثير الأحوال الجوية الطارئةعلى شبكة الكهرباء، ما يسهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة"، لافتاً إلى"متابعة تطورات الأحوال الجوية لتعديل خطط العمل بما يضمن استعداداً أمثللمواجهة أي ظروف طارئة".

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق مناليوم، توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تساقط الأمطار مع حدوث عواصفرعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.