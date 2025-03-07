قيادة قوات الحدود تطمئن المواطنين بشأن مايجري في سوريا

2025-03-07 15:40:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، ان الحدود العراقية- السورية تشهد استقراراً أمنياً.





وذكر بيان للقيادة تلقته "الاولى"، انه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية، معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

واكد البيان، ان "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها".