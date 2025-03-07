المرور العامة: خطة لمراقبة شوارع بغداد والمحافظات ببرامج متطورة

2025-03-07 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مراقبة شوارع بغداد والمحافظات، كاشفة عن خطة لنصب رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق واجراءاتها لتعزيز الانضباط المروري.وقال مدير شعبة الاعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة تعمل وفق خطة لإنشاء برنامج متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة شوارع العاصمة وبقية المحافظات، إضافة إلى نصب رادارات ذكية على الطرق السريعة بين المحافظات، لا سيما على الطريق الدولي رقم (1) الذي يربط المحافظات الشمالية بالجنوبية، حيث يشهد أحيانًا حوادث مرورية مميتة".وأوضح، أن "المديرية تسعى لنصب رادارات ثابتة ومتحركة ونشر مفارز مرورية للحد من المخالفات المرورية، خصوصًا السرعة الزائدة التي تتسبب في العديد من الحوادث".وفيما يخص الإجراءات القانونية بحق المخالفين، أكد محمد، أن "ضابط المرور أو شرطي المرور يحق له سحب إجازة السوق أو السنوية من المخالف، وأحيانًا يتم حجز المركبة وإيداعها في مديرية المرور أو القاطع المعني، وفقًا للمخالفات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019". كما يمكن لرجل المرور تحرير وصل غرامة، وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن 5 أيام في بعض الحالات".