إنطلاق حملة إنسانية في ذي قار لتوزيع سلال غذائية في المناطق المحرومة

2025-03-07 16:00:02 - المصدر: واع

ذي قار ـ واع ـ زهراء صباحإنطلقت، اليوم الجمعة، حملة إنسانية واسعة في محافظة ذي قار، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لتوزيع سلال غذائية في المناطق المحرومة.وأوضح مسؤول التواصل الحكومي في ذي قار، جاسم الحسيناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحملة جاءت بمشاركة عدد من الجهات الساندة، ومنها جمعية الهلال الأحمر العراقي، وبدعم من وزارة النفط، حيث تم توزيع سلال غذائية تحتوي على 12 مادة أساسية، واستهدفت منطقة آلبوگريدي التابعة لناحية سيد دخيل، وهي من المناطق المحرومة التي تحتاج إلى دعم ومساندة".من جانبه، أكد ممثل شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار، مهيمن عبد الرضا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة مستمرة في توزيع السلال الغذائية على مستحقيها واختيار المناطق المستهدفة تم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر والدوائر الساندة، مثل دائرة الطرق والجسور ودائرة صحة ذي قار".وفي السياق ذاته، ذكر مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي في ذي قار، عامر الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجمعية شاركت في الحملة من خلال كادر طبي وعيادة متنقلة، بالتعاون مع دائرة صحة ذي قار، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية والتوعية الصحية للأهالي".