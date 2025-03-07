أمانة بغداد: مياه الأمطار مسيطر عليها

2025-03-07 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، جاهزيتها لموجة الأمطار في العاصمة، فيما أكد أن مياه الأمطار مسيطر عليها.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد أنجزت جميع استعداداتها لموجة الأمطار والتي المزمع هطولها في العاصمة"، لافتاً الى أن "دائرة مجاري بغداد سيطرت على المضخات وعلى الخطوط الناقلة، فضلاً عن تواجد أمين بغداد والوكلاء والمدراء العامين في غرفة العمليات والسيطرة على جميع المجريات وأخذ الاحتياطات اللازمة لاتخاذ أي إجراءات لمواجهة أي كمية من أمطار قد تصل الى حد مستوى فوق الطاقة الاستيعابية".وأضاف: "نطمئن المواطنين من أمانة بغداد قادرة بالسيطرة على كميات الأمطار التي قد تهطل في العاصمة بعد تهيئة جميع شبكات ومحطات الأمطار وبجميع الخطوط الناقلة".