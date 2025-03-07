2025-03-07 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، أن القوات الأمنية تعمل على تأمين الحدود مع سوريا بشكل مكثف لضمان السيطرة الكاملة ومنع أي خروقات أمنية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القطعات العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا لم تُسجل حتى الآن أي عمليات تسلل على جانبي الحدود"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة قوات الحدود ان الحدود العراقية- السورية تشهد استقراراً أمنياً.

وذكر بيان للقيادة تلقته" بغداد اليوم "، أنه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية، معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

واكد البيان، ان "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها".