مستعدة للقتال.. قوات الحدود تستعرض جاهزيتها على الحدود العراقية السورية (صور)

2025-03-07 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت قوات الحدود، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، جاهزيتها على الشريط الحدودي العراقي السوري.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية".

واضافت، ان "قواتها معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

وتشهد الحدود العراقية السورية استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها.

فيما افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتصاعد الاشتباكات المسلحة في الساحل السوري وبالتحديد في مدينة جبلة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، بأن "عناصر نظام الاسد استخدمت الأسلحة الثقيلة في مواجهة الجيش السوري في جبلة "، مبينا، ان "الجيش جلب تعزيزات لمحيط جبلة".

واضاف، ان "جبلة تشهد الآن أعنف اشتباكات بالساحل السوري".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعلنت السلطات السورية فرض حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وحمص، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة في المنطقتين.













