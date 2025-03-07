الموت يتربص على الطرق السريعة.. 7 إصابات بحادثين منفصلين شرقي وجنوبي البلاد

2025-03-07 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بإصابة سبعة أشخاص بينهم مدرس وطفل في حادثي سير منفصلين شرقي وجنوبي العراق.

وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، أن "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في حادث سير وقع على الطريق السريع قرب محافظة المثنى جنوبي البلاد، بينهم حالة حرجة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أن "حادثاً آخر وقع على طريق كركوك-بغداد قرب ناحية سليمان بيك شرقي البلاد وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم مدرس وطفل، حيث وصفت حالتهم بأنها متوسطة ومستقرة".

وتشهد الطرق السريعة في العراق تزايداً ملحوظاً في الحوادث المرورية بسبب السرعة الزائدة وتهالك البنية التحتية، ما يرفع معدلات الإصابات والوفيات سنوياً.