لمواجهة الأمطار.. وزير الكهرباء يوجه بفتح المخازن وتأمين الصيانة العاجلة

2025-03-07 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بالاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير أكد على التواجد الكامل وعلى مدار 24 ساعة في مراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة، بدءًا من المديرين العامين وصولًا إلى جميع المستويات، مع تشكيل مرابطات صيانة في جميع القطاعات والتشكيلات، وفتح المخازن بالكامل لتوفير المواد اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية".

وشدد على"ضرورة متابعة تنفيذ التوجيهات، مع التزام الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ومحطات تصريف المياه الثقيلة، إضافة إلى دعم جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، وإعادة المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين".



