القبض على زعيم "أكبر الاقتصاديات" في العراق داخل وزارة الإعمار

2025-03-07 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ما وصفه بـ "زعيم اكبر الاقتصاديات" في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والاسكان.

وقال السلامي في منشور على (فيسبوك) تابعته شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على زعيم أكبر الاقتصاديات في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والاسكان "هيئة تنظيم المدن".

وعبارة المكاتب او اللجان الاقتصادية ظهرت بعد العام 2003 في العراق، وهذه التسمية مرتبطة بالأحزاب في مناطق وسط وجنوب البلاد، ويعمل المسؤولون الحكوميون التابعون لتلك الأحزاب على تأمين الحصص المالية لكياناتهم السياسية من العقود والصفقات التي تبرمها الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها من خلال تلك المكاتب واللجان.

وبات هذا المصطلح سيء الصيت بمجرد إطلاقه يتبادر الى اذهان العراقيين الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة.

كما ارفق السلامي وثيقة تظهر إجراء تغييرات في مناصب ادارية داخل الوزارة، من بينها انهاء تكليف "حامد عبد حمد" من مهام هيئة تنفيذ المدن الجديدة، وتكليفه بمهام معاون مدير عام شركة حمورابي العامة.

كما اظهرت الوثيقة، تكليف الخبير نهلة كامل علوان معاون مديرية التخطيط العمراني، بمهام مدير هيئة تنفيذ المدن الجديدة.

وكتب السلامي تعليقاً مع الوثيقة المنشورة يحمل تساؤلات : ماهو سبب التغيير؟.

وفي 12 من شهر شباط فبراير الماضي، استضافت لجنة الاستثمار والتنمية رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة .

وأكدت اللجنة على أهمية ضمان الشفافية في الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع المدن الجديدة، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالبنى التحتية والإسكان.