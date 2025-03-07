2025-03-07 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للكهرباء فيالسليمانية، يوم الجمعة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "روناکي"،الذي يهدف إلى توفير الكهرباء المستمرة لتسعة آلاف مشترك منزلي وتجاري عبر ثمانيةمغذيات رئيسية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أن "المرحلة الأولى من المشروع أسفرت عن تزويد عدد من الأحياء الرئيسيةبالكهرباء المستمرة، من بينها: سرکارێز، تو ملیك، سابونكران، مڵكندی، إبراهیمپاشا، دارۆغا، حاجي حان، شارع أورزدي، أسحاباسي، وشارع كاوه، مما يسهم في تقليلالاعتماد على المولدات الأهلية وتحسين جودة الخدمة الكهربائية".

وأشارت إلى أن "مشروع روناکي سيستمر علىمراحل ليشمل مناطق أخرى في المستقبل القريب، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيزاستقرار التيار الكهربائي في السليمانية".

ويعد المشروع مبادرة حكومية تهدف إلى توفيرالكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على المولداتالأهلية وتحسين استقرار الطاقة الكهربائية.

كما أن المشروع يعتبر جزءاً من خطة إستراتيجيةلتطوير قطاع الطاقة، ويجري تنفيذه بإشراف المديرية العامة لكهرباء السليمانيةوبالتنسيق مع مجلس الوزراء، على أن يمتد تدريجياً ليشمل المزيد من المناطق خلالالفترات المقبلة.