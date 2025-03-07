رصاصة طائشة تنهي حياة طالبة كوردية في اللاذقية السورية

2025-03-07 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فقدت فتاة كوردية حياتها، يوم الجمعة، بعد إصابتها في الاشتباكات التي اندلعت بين الأمن السوري ومسلحون موالون لرئيس النظام السابق بشار الأسد في مدينة اللاذقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الشابة شيندا عادل كشو، الطالبة الكوردية في السنة الأولى من كلية الطب، قتلت إثر إصابتها برصاصة طائشة خلال الاشتباكات التي مساء أمس الخميس في مدينة اللاذقية السورية، واليوم فارقت الحياة".

وأضاف أن "الفتاة تنحدر من مدينة قامشلي شمال شرقي سوريا وكانت تدرس الطب في اللاذقية".

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأبلغ مصدر طلب عدم الاشارة الى اسمه وكالة شفق نيوز، بأن "المعارك ما تزال مستمرة، وعدد الضحايا بلغ 50 قتيلاً من الجيش والشرطة والمدنيين".