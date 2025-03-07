2025-03-07 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الجمعة، بتكثيف انتشار قواتها على الشريطالحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع المعارك العنيفة التي اندلعت بين قواتالأمن السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها و"في إطار الجهود المستمرة لحمايةأمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعاتها تأدية واجباتها على الشريط الحدوديالعراقي السوري من ربيعة إلى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات أمنية ليلية ونهارية،معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

وأضافالبيان أن "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من أيمحاولات تسلل او تهديد يطالها".

بدورهأكد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، تركي محمد خلف، أن الوضع الأمنيعلى الحدود العراقية السورية مستقر ومؤمن بالكامل، ولا توجد أي تهديدات يمكن أنتعرض البلاد للخطر.

وأوضحخلف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواصلانتشارها على امتداد الشريط الحدودي"، مشيراً إلى "وجود خطة احترازية تمإعدادها وفق معايير أمنية مشددة للتعامل مع أي محاولات تسلل أو تهديد للأراضيالعراقية".

وأضافأن "الجهات المختصة لم تسجل أي محاولات اختراق أو عمليات تهديد للحدود خلالالفترة الأخيرة، مما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة".

وتشهدالحدود العراقية السورية، الممتدة عبر محافظة الأنبار، مراقبة مكثفة من قبل القواتالأمنية العراقية، وسط تعزيزات مستمرة لضمان عدم تسلل عناصر إرهابية أو تهريبالأسلحة والممنوعات.