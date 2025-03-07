"استنفار تام" بوزارة الكهرباء لمواجهة الأحوال الجوية والأمطار

2025-03-07 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الجمعة، بـ"الاستنفار التام"على مدار 24 ساعة لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي لمواجهةالأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة.

وذكربيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير أوعز بالاستفنار في مراكز السيطرةوالفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على أن تكون هنالك مرابطاتصيانة داخل القطاعات والتشكيلات كافة وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصياناتبالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة.

وأكدالوزير على أن يراعي مديري التشكيلات متابعة التوجيه والتزام الاستثناء التام منالقطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، وإسنادجهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومتابعة جميع المغذيات والشبكاتالتي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين.

وكانتهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قد توقعت في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، تساقط الأمطار مع حدوث عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارةخلال الأسبوع الجاري.