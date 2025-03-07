هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قضاء كلار بإقليم كوردستان

2025-03-07 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الجمعة، عنتسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، ضربت قضاء كلار في إدارة كرميانالمستقلة بإقليم كوردستان.

وذكرتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضيةمساء اليوم، على الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوتها أربع درجات، تبعد نحو 9كمجنوب شرقي مدينة كلار من محافظة السليمانية بإقليم كوردستان".

وأضافت"تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها وبشعور متفاوت"،مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات أخرى في حال حصولها.