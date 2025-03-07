2025-03-07 17:45:01 - المصدر: واع

بغداد– واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية - الإيرانية بلغت قوتها 4 درجات، في جنوب شرق مدينة كلار بمحافظة السليمانية.وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة على الحدود العراقية - الإيرانية بلغت قوتها (4) درجات وتبعد حوالي (9) كم جنوب شرق مدينة كلار في محافظة السليمانية في إقليم كردستان".وأضاف البيان، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها وبشعور متفاوت وسنوافيكم في حال حدوث مستجدات أخرى".ودعت الهيئة- بحسب البيان- المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".