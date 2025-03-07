مجلس الخدمة: إجراءات لاستكمال توظيف 5900 من الأوائل وحملة الشهادات

2025-03-07 17:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، تعيين أكثر من 43 ألف خريج من حملة الشهادات العليا والأوائل، لافتًا إلى العمل على استكمال توظيف أكثر من 5900 آخرين.وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس بدأ بممارسة مهامه الدستورية والقانونية منذ عام 2019، وفقًا للمادة 107 من الدستور العراقي، وبموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 الذي أقره مجلس النواب".وأوضح اللامي، أن "المجلس اضطلع بمسؤولية التوظيف في العديد من المجالات، كان أبرزها تعيين المشمولين بقانون رقم (6) المعدل لسنة 2000، والذي يُعنى بتوظيف ذوي المهن الطبية والصحية في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة الاتحادية".وأضاف، أنه "تم تكليف المجلس بتوظيف المشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، المعنيين بتعيين حملة الشهادات العليا وأوائل الخريجين من الجامعات والكليات في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والثقافة، إضافة إلى ديواني الوقف الشيعي والسني".ولفت اللامي إلى، أن "عمليات التوظيف لهذه الفئات بدأت عام 2023، حيث تم تعيين أكثر من 43 ألف خريج من حملة الشهادات العليا والأوائل، وفي عام 2024 تم توظيف أكثر من 17 ألف متقدم، ويجري حاليًا العمل على توظيف 5903 لتوزيعهم على مؤسسات القطاع العام".وشدد على، أن "جميع التوظيفات تمت بناءً على احتياجات فعلية وردت إلى المجلس، لضمان توافق التعيينات مع متطلبات المؤسسات الحكومية وتجنب العشوائية في التوظيف، مما يحد من الترهل الوظيفي في بعض القطاعات".وأكد اللامي، أن "عمليات التوظيف تُنفَّذ بالكامل الكترونيًا، عبر أنظمة رقمية تمنع أي تدخل بشري في آليات التوزيع، مما يضمن العدالة والمساواة في منح الفرص للمتقدمين".وأشار إلى، أن "الاستثمار في الموارد البشرية أصبح ركيزة أساسية للتنمية في جميع دول العالم، مما يستدعي توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاعين العام والخاص، مع ضرورة تطبيق القوانين بعيدًا عن أي تدخلات أو مؤثرات غير مهنية".وأكد على، "أهمية تلبية احتياجات الجهاز الإداري بمختلف التخصصات، ولا سيما الكوادر الوسطية؛ لضمان استقرار الأداء المؤسسي واستمرارية العمل بكفاءة".