البنك المركزي: تعزيز الشمول المالي عبر ثلاث ركائز أساسية

2025-03-07 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، استمرار عمله لتعزيز الشمول المالي عبر ثلاث ركائز أساسية، فيما أشار إلى اطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المالي وزيادة اندماج الأفراد في القطاع المصرفي.

وقال مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي حسين عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي يسعى الى تحقيق الشمول المالي بزيادة المنخرطين في القطاع المصرفي عبر ثلاث ركائز أساسية، وتشمل سهولة الوصول، والاستخدام، والكلفة"، مبينًا، أن "قسم الشمول المالي سيكون داعمًا لأي مشروع يتوافق مع هذه الركائز الثلاث".

وأشار إلى، أن "البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والفعاليات على مستوى جميع المحافظات العراقية والهدف منها زيادة التوعية والمعرفة والقدرة المالية للفرد سواء كانوا أفرادًا أو شركات"، لافتا إلى، "المساعي لتحقيق مسألة تسريع اندماج الأفراد أو الجمهور مع القطاع المالي والحصول على فائدة كبيرة للطرفين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية".

وأضاف، أن "اندماج الأفراد والمؤسسات المالية يحقق قيمة كبيرة من حيث توفير سيولة إلى المؤسسات المالية إضافة إلى توفير وسائل إقراضية للجمهور، فضلًا عن تطوير المشاريع، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي في العراق".