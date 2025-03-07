ريال مدريد يبدأ تحركاته للتعاقد مع تشابي ألونسو

2025-03-07 18:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبدأت إدارة ريال مدريد الإسباني التحرك من أجل التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الميرينغي في الموسم المقبل خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.وعانى ريال مدريد خلال الموسم الحالي من تراجع في النتائج رغم التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي وأيضًا كأس الإنتر كونتيننتال، ولكن الفريق خسر لقب السوبر الإسباني أمام منافسه برشلونة.وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.وبحسب صحيفة "ذا أثيليتك" فإن ممثلي المدرب الإسباني تشابي ألونسو بدأوا محادثات مع إدارة ريال مدريد تمهيدًا للتوصل لاتفاق رسمي حول رحيل ألونسو لقيادة العملاق الإسباني في الموسم المقبل".ويشغل تشابي ألونسو منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني منذ أكتوبر 2022.وحقق تشابي الثلاثية المحلية مع باير ليفركوزن في الموسم الماضي، كما حقق لقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي الألماني.وفجرت الصحيفة مفاجأة حول هذه المفاوضات بأن كارلو أنشيلوتي على علم بهذه المحادثات الدائرة مع تشابي ألونسو.وكان تشابي ألونسو قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب، كما لعب بقميص ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.