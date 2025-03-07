2025-03-07 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، اليوم الجمعة، مقاطعتهما لجلسات البرلمان لعدم إدراج قانون الحشد الشعبيوقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لازلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم".وأضاف، "لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون".الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه "لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".وأضاف، أن"الإصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.