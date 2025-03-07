الصدر يستضيف نوابه السابقين في الحنانة

2025-03-07 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استضاف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر،مساء الجمعة، في مقر إقامته بالحنانة ضمن محافظة النجف، نواب الكتلة الصدرية و"سائرون" وجميع أعضاء الدورات السابقة.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الاستضافةتمت بناء على دعوة من الصدر، لتناول الإفطار في الحنانة معاً".

وأضاف المصدر، أن "الصدر سيتحدث عن عدد من المواضيع المتعلقةبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومستقبل مشاركة التيار الوطني الشيعيفي الانتخابات القادمة من عدمها".

وكانت مصادر مطلعة في الحنانة مقر الصدر، أشارت في وقت سابق بأن المشاركة بالانتخابات المقبلة من عدمها رهن بالصدر، وأن اتباعه ومؤيديه ملتزمون بذلك.

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطار التنسيقي، نحو الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الانقسامات داخل قوى الإطار هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيار للعودة إلى العمل السياسي.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.