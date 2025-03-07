سبارك تطلق منصة مهارات للسياحة للتعلم الرقمي بمشاركة وزارة السياحة المصرية

2025-03-07 19:13:53 - المصدر: سبارك

القاهرة – أطلقت منظمة SPARK بالتعاون مع EYouth وبدعم من Google.org ، منصة مهارات للسياحة للتعلم الرقمي في مصر، وهي منصة تهدف إلى تدريب 25,000 فرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمهارات الأساسية اللازمة لقطاع السياحة.

شهد حفل الإطلاق، الذي أقيم في فندق تريومف بلازا في القاهرة، حضور أكثر من 100 من أصحاب المصلحة، من بينهم ممثلون عن وزارة السياحة المصرية، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباحثون عن العمل، ورواد أعمال. ويتماشى هذا المشروع مع الأولويات الوطنية لمصر لتعزيز تنافسية القوى العاملة ودفع نمو قطاع السياحة.

مع التطور السريع لقطاع السياحة، توفر منصةتدريبًا مجانيًا وعالي الجودة، مصممًا خصيصًا لكل من المحترفين الطموحين وأصحاب الخبرة. تقدم المنصة دورات تفاعلية في، مما يساعد المستخدمين على البقاء قادرين على المنافسة في سوق العمل السياحي الديناميكي. ومن خلال سد فجوة المهارات وبناء قوة عاملة رقمية مؤهلة، يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تعزيزوخلق فرص العمل في أحد أهم قطاعاتها الحيوية.

شراكة استراتيجية مع وزارة السياحة

SPARK

تدعمهذا المشروع باعتباره خطوة مهمة فيوتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل. وقالت: "نحن فخورون بإطلاق منصة مهارات للسياحة للتعلم الإلكتروني، والتي ستمنح الآلاف من الأفراد الفرصة لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في قطاع السياحة. إن دعم وزارة السياحة المصرية يؤكد التزام القطاع بتطوير المواهب والابتكار."

كن جزءًا من هذه المبادرة

https://maharat.spark.ngo

منصةمتاحة الآن باللغتين، مما يمنح المهنيين والباحثين عن العمل في قطاع السياحة فرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مسيرتهم المهنية. للتسجيل والاطلاع على الدورات، قم بزيارة:

حول برنامج مهارات للسياحة

تم تصميم برنامج مهارات للسياحة لقيادة مستقبل قطاع السياحة من خلال التركيز على الممارسات الخضراء والمستدامة. يهدف البرنامج إلى دعم 25,000 باحث عن عمل وأصحاب شركات صغيرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، وتونس، ولبنان، والأراضي الفلسطينية.

يوفر البرنامج تدريبًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي، والمهارات الشخصية الأساسية، والأدوات الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومات لتطوير أطر تنظيمية محسّنة لقطاع السياحة.

وبدعم من Google.org، طورت SPARK أيضًا منصة مهارات للسياحة للتعلم الرقمي وهي منصة تدريبية متطورة تقدم مناهج متخصصة مصممة لمختلف القطاعات داخل صناعة السياحة. وتشمل الدورات:

استراتيجيات وسياسات السياحة الحكومية لصانعي القرار.

إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.

تشغيل السياحة التجريبية، والتخطيط وتنظيم الفعاليات.

ومن المقرر أن يستمر برنامج مهارات للسياحة حتى نهاية عام 2025، مع تنظيم سلسلة من ورش العمل، والفعاليات، واللقاءات في السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر وغيرها من دول المنطقة.