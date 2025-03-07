خزين بحيرة حمرين يفوق الـ 65% وتطمينات من أي سيول متوقعة

2025-03-07 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، أن خزين أكبر بحيرة في شرق العراق ارتفع إلى أكثر من 65%.

وقال مدير ناحية السعدية في ديالى، أحمد الزركوشي، لـ"بغداد اليوم"، إن "بحيرة حمرين التي تشكل خزينا ستراتيجيا للمياه في ديالى، وصلت كمية خزينها المائي الحالي إلى أكثر من مليار و500 مليون متر مكعب، أي نحو 65% من قدرتها على خزن المياه".

وأوضح، أن "هناك فراغًا خزنيًا كبيرًا قادرًا على استيعاب أي موجات سيول قادمة، سواء الموجة المطرية الحالية أو الموجات المتوقعة خلال فصل الربيع".

وأضاف الزركوشي، أن "خزين البحيرة يؤمن مياه الشرب وسقي المزروعات لنحو 70% من مناطق ديالى بشكل مباشر عبر ناظم الصدور الذي يتحكم في كميات المياه المتدفقة إلى بحر ديالى أو نهر خريسان أو بقية الأنهر القريبة منه".

وأكد أنه "لا يوجد أي قلق من أي موجات سيول قد تتدفق في الساعات المقبلة مع موجة الأمطار الغزيرة في حوض حمرين،" لافتًا إلى أن "هناك فراغًا يصل إلى نحو مليار متر مكعب داخل البحيرة يمكنه استيعاب أي سيول قادمة".

يُذكر أن بحيرة حمرين تعد أكبر بحيرة في شرق العراق وتقع على نهر ديالى، وتشكل خزينًا ستراتيجيًا للمحافظة من خلال تأمين مياه الشرب وسقي نحو 70% من المناطق.