ديالى.. محطة كهرباء المنصورية تعود للعمل بعد استئناف الغاز المستورد

2025-03-07 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، (7 آذار 2025)، عن عودة محطة كهرباء المنصورية في محافظة ديالى، الى الخدمة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد توقف ليس بالقصير لمحطة توليد كهرباء المنصورية الغازية عن العمل بسبب توقف امدادات الغاز اللازم لتشغيلها، تعود اليوم الجمعة المحطة إلى العمل بعد معاودة ضخ الغاز المستورد بمعدلات محددة".

وأشار البيان الى "تشغيل أربع وحدات توليدية فيها بطاقة 500 ميكاواط، ولتشكل طاقة أضافية تحقق إدامة عمل المنظومة الكهربائية".

ولفت البيان الى، انه "جرى ليل الخميس، تهيئة المحطة ووحداتها وتوربيناتها ومراجلها ومنظوماتها، وبعد التنسيق مع مركز السيطرة الوطني، تشغيل جميع وحداتها الغازية الاربعة بطاقة 125 ميكاواط لكل وحدة توليدية، لتساهم الطاقة المنتجة والتي ربطت بشكل فعلي بالشبكة الكهربائية بتحسين إستقرارية التجهيز وساعاته للمواطنين".



