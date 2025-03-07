مستشارية الأمن القومي توضح بشأن ما حصل في مطار النجف

2025-03-07 19:35:09 - المصدر: الفرات نيوز

نؤكد ماقلناه بخصوص ماحصل في مطار النجف الأشرف ، وهو وصول فريق استطلاع لوفد أمريكي سيزور النجف ويلتقي بالحكومة المحلية وأن الطيران كان بموافقة العمليات المشتركة وهو أمر طبيعي جداً يحصل ويقوم به أي مسؤول والوفود الرسمية للوصول الى المكان المطلوب اختصاراً للزمن والتزاماً بالتوقيتات، وأما الحديث عن إحباط محاولة تهريب المخطوفة، فإنها رواية ضعيفة السند والمحتوى وأبسط رد نقول لماذا يحبطون التهريب كان الأولى بهم القبض عليهم وتحرير المخطوفة او انتظار إقلاع الطائرة وثم القيام باقتياد الطائرة الى الجهة التي يرغبون بها وتحرير المختطفة، وبخصوص الحديث عن أمريكا وقدراتها العالية ، نؤكد ماقلنا وماصرحنا .

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي