2025-03-07 19:45:05 - المصدر: ايشان

في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توجيه الانتقادات الحادة والإهانات العلنية إلى حلفائه، بدءًا من العاهل الأردني، مرورًا بالمملكة العربية السعودية، وصولًا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف عن إرساله رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، يعرض فيها رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي لبلاده. وجاء ذلك خلال مقابلة مع […]

ظهرت المقالة بينما يواصل إهانة حلفائه… ترامب يبعث برسالة “تفاوض” إلى المرشد الأعلى في إيران أولاً على ايشان.



