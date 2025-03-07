2025-03-07 19:45:05 - المصدر: ايشان

كانت سوريا تحلم بواقعٍ جديدٍ مختلف بعد أن تخلصت من حكم بشار الأسد، ولكن السوريين، كان لديهم تخوف من تكرار تجربة العراق عندهم، خاصة السيئة منها، التي أعقبت سنة ٢٠٠٣، وبعدها دخل العراقيون بمرحلة حرب أهلية، لم يسلم منها أحد، وكادت أن تفكك العراق.. لكن الواقع في سوريا اليوم مختلف، فالصراع الإقليمي تحول واقعياً إلى […]

ظهرت المقالة قصف بالطائرات والمدافع.. جيش الجولاني يشن حرب “إبادة العلويين” ويترك نتنياهو “يتلذذ” بسوريا! أولاً على ايشان.



