توجيه من محافظة بغداد حول سحب مياه الأمطار

2025-03-07 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن استمرار جهودها المكثفة لسحب مياه الأمطار في مناطق الأطراف.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" محافظة بغداد، أعلنت عن استمرار جهودها المكثفة لسحب مياه الأمطار في مناطق الأطراف، وذلك وفق توجيهات محافظ بغداد، ة عبد المطلب العلوي، من خلال غرفة عمليات خاصة يشرف عليها بشكل مباشر".وأضاف البيان، أن"مديريات المجاري، البلديات، الماء، وقسم الشؤون البلدية تعمل بكامل طاقتها، مع تشغيل جميع المحطات والمعدات الميدانية لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة ضمن المناطق الطرفية".وأشار البيان الى، أن" المناطق التي شهدت إنجاز مشاريع البنى التحتية خلال عام 2024 لم تسجل مشكلات كبيرة، بينما تتواصل الجهود الحثيثة لمعالجة تجمعات المياه في المناطق غير المكتملة".وتابع البيان، أن" مديرية المجاري أعلنت عن استمرار استقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم (07702048203)، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة".