محافظ ديالى: خزين سد حمرين بلغ مليار و550 مليون م3 بعد الخطة الزراعية

2025-03-07 20:30:02 - المصدر: واع





بغداد - واع - محمد الطالبي

كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الجمعة، مضامين خطة المحافظة لتطوير قطاعات الخدمات والصحة والمنافذ الحدودية، فيما أكد أن الخزين المائي في سد حمرين بلغ مليار و550 مليون م3، بعد تنفيذ الخطة الزراعية.

وقال الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإدارة المحلية شرعت منذ اليوم الأول بإطلاق مشاريع خدمية واسعة في قطاعات الطرق والجسور، إلى جانب تعزيز القطاع الصحي"، مشيرًا إلى، أن "القدرات الاستيعابية للمستشفيات في المحافظة شهدت ارتفاعًا من 1500 إلى 3500 سرير، فضلًا عن وضع حجر الأساس لخمسة مستشفيات جديدة، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

وأضاف، "كما خصصت الحكومة 130 مليار دينار لدعم تطوير منفذين حدوديين في المحافظة، وتم إعداد تصاميم حديثة لخطة التطوير هذه، وتوقيع عقود مع شركات استشارية متخصصة، وذلك بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عمليات العبور عبر هذه المنافذ".

وعن الواقع المائي والزراعي بين الشمري، أن "المحافظة تضم عددًا من السدود، أبرزها سد حمرين وسد الوند، ويعد سد حمرين من أهم مصادر الخزن المائي، وفي هذا العام بلغ خزينه مليار و550 مليون م3 بعد تنفيذ الخطة الزراعية".

ولفت إلى أن "السد يعتمد بشكل رئيسي على مياه الأمطار ويستخدم في ري مساحات زراعية واسعة في المحافظة".