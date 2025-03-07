الخارجية الأمريكية: نرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة

2025-03-07 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.وقالت الخارجية الأمريكية في تصريح- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة ومنذ توليها المسؤولية حققت منجزًا رقميًا ملموسًا عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية.وقال: "تحقيق الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول العام 2030".وأشار رئيس الوزراء إلى، إن "مؤتمر العراق للطاقة 2025 فرصة للاطلاع على سياسات وبرامج الدولة في قطاع الطاقة الذي يحتل مكانة محورية في كل خطط الحكومة التنموية والتزامها بتحديثه وتطويره، بالتوازي مع هدف تنويع الاقتصاد، بشكل ينعكسُ إيجابًا على القطاعاتِ الأخرى".وأكد "تحقيق منجز رقمي ملموس منذ تولي الحكومة مسؤوليتها، عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70% والاستفادة من الثروة النفطية واستثمار الغاز الطبيعي وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية"، مؤكدًا، "الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول العام 2030".