تطمينات من محافظة نينوى: حدودنا مؤمنة بالكامل

2025-03-07 20:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

علق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على تطورات الأحداث الأخيرة في سوريا.

وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى بعيدة عن ما يجري في سوريا، وهي شأن داخلي، ومن جانبنا حدودنا مؤمنة بالكامل".

وأضاف "لدينا ساتر عازل، ومنظومة مراقبة تعتمد على الكاميرات، وقوة أمنية كبيرة تنتشر على طول الشريط الحدودي مع سوريا، ولا يسمح بعبور أي شخص، كما لدينا قائمة بالأسماء المطلوبة، ولا يستطيعون دخول العراق".

وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول للتغيير في سوريا، وقوتنا جاهزة، من الجيش والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وحرس الحدودي، وحدونا مؤمنة، ولا يوجد أي مجال لخرقها".

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.