اعتقال ناقل "دجاج حي" بشهادة "مزورة" في محافظة عراقية

2025-03-07 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء الجمعة،بضبط سائق سيارة ينقل كميات كبيرة من الدجاج الحي بشهادة بيطرية مزورة شمالالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلوماتاستخبارية وصلت إلى قوة من الشرطة على وجود سيارة تنقل الدجاج الحي ومخالفةللضوابط والتعليمات، وبحسب توجيهات قائدشرطة صلاح الدين، اللواء قنديل خليل، بدأت عمليات التفتيش الدقيق في جميع السيطراتوألقت الشرطة القبض على السائق".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة ضبطت عجلة تحمل (الدجاج الحي)بكمية 350 قفصاً بشهادة صحية بيطرية (مزورة) قادمة من قضاء كفري باتجاه محافظةبغداد، تم تسليم العجلة مع سائقها والمواد المضبوطة إلى مكافحة الجريمةالمنظمة".

وفي السياق، أكد المصدر أن "معلومات استخبارية وصلتالى فوج الطوارئ الأول تفيد بوجود متفجرات في حي النور وسط قضاء بيجي (40 كم شمالصلاح الدين)، وتم العثورعلى ثلاثة قذائف من مخلفات تنظيم داعش، حيث جرى رفعها منقبل خبير المتفجرات وتسليمها إلى الدفاع المدني".