2025-03-07 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتالعاصمة العراقية بغداد، ومحافظتي كربلاء والنجف، موجة أمطار شديدة وتساقط لحباتالبرد (الحالوب)، هي الأشد منذ سنوات.

ورصدت كاميراشفق نيوز، تساقط الأمطار في هذه المدن، إذ تجولت في طرقاتها، بعد أن بدأت موجةالأمطار مساء اليوم الجمعة.

وكانت توقعات الطقس، أشارت يوم أمس، إلى بدء دخول الموجة الماطرة "الأشد منذتسعينيات القرن الماضي" في أجواءالبلاد، على أن تستمر حت يوم غد السبت.

وكان الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، قال لوكالةشفق نيوز، يوم أمس، إن "الموجة بدأت دخولها عصر ومساء اليوم من بادية السماوةوغربي النجف وصولاً إلى النخيب مسببة أمطاراً غزيرة".

وأضاف الزيادي، أن "الموجة ستتحرك صباحيوم غد الجمعة وتستمر بالتوسع في محافظات البلاد كافة مسببة بهطول أمطار شديدةوعنيفة، ومن المتوقع أن تكون مدن الوسط والفرات الأوسط والمثنى تحت أمطار تتجاوز25/ملم مسببة غرق الأماكن المنخفضة وحدوث فيضانات محلية".

ودعا الراصد الجوي، إلى ضرورة "أخذ الحيطةوالحذر من العواصف الرعدية وسقوط البرد (الحالوب)"، متوقعاً "تأثر أغلبمدن البلاد بهذه الموجة التي تعتبر الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي كونها تأتي فيوقت ربيعي، ومن المتوقع انحسارها السبت المقبل".