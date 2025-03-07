"المدكوكة" الأنبارية.. حلوى تراثية بشكل عصري (صور)

2025-03-07 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم انتشار الكثير من أنواعالحلويات، ما تزال "المدكوكة"، تحتفظ بمكانتها في الأنبار، لتشكل واحدةمن أشهر الحلويات التقليدية، التي تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي.

ويعتمد تحضير "المدكوكة" على التمروالسمسم المحمص والمكسرات، كعناصر أساسية، مما يمنحها قيمة غذائية عالية ونكهةغنية لطالما ميزتها عن غيرها من الحلويات.

ويقول عمر أبو سالم، وهو أحد صانعي المدكوكة فيالرمادي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدكوكة ليست مجرد حلوى بل هي جزء من التراثالأنباري الذي توارثته الأجيال".

ويضيف أن "إعدادها كان يتم قديمًا فيالمنازل باستخدام أدوات تقليدية مثل الجرن الحجري والمدق الخشبي، حيث كانت النساءيتجمعن لإعدادها، بينما أصبح تحضيرها اليوم يتم باستخدام آلات بسيطة وحديثة، لكنالنكهة الأصلية ما تزال محفوظة بفضل الاعتماد على التمر المحلي عالي الجودة".

من جهته، يؤكد أحمد العلواني، وهو صاحب محلحلويات شعبية، لوكالة شفق نيوز، أن "الطلب على المدكوكة ما يزال مستمرًا خاصةفي المناسبات الدينية والاجتماعية، ومنها شهر رمضان، حيث يفضلها الأهالي لكونهامصدراً طبيعياً للطاقة، كما تُقدَّم في المجالس العشائرية والضيافاتالتراثية".

ويلفت إلى أن "هناك محاولات لتطوير طرقتقديمها عبر إضافة الشوكولاتة أو الفستق الحلبي لإرضاء أذواق الأجيالالشابة".

أما أم حسن، وهي ربة منزل فتقول إنها تحرص "علىشراء المدكوكة لعائلتها لأنها أكثر فائدة من الحلويات المصنعة" مشيرة إلى:"تعلمت طريقة تحضيرها من والدتي، لكني أجد أن الحلوى التي تُباع في الأسواقأكثر تماسكًا بسبب دقها جيدًا على أيدي الحرفيين".

ورغم التحديات التي تواجه صناعة المدكوكة، مثلارتفاع أسعار المكسرات وقلة الأيدي العاملة الماهرة، إلا أن الحرفيين في أسواقالأنبار يواصلون الحفاظ على هذا الإرث الذي يربط الماضي بالحاضر، حيث يؤكد حسينالدليمي أحد الباعة، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك اهتمامًا متزايدًا من قبلالسياح والزوار بهذه الحلوى التراثية، مما يعزز فرص انتشارها خارج المحافظة".

ويتابع أن "بعض المحال بدأت بتغليفهاوتسويقها بأسلوب حديث لجذب مزيد من الزبائن".

ويرى خبراء في التراث الغذائي، أن زيادةالاهتمام بالأطعمة التقليدية قد يسهم في إعادة إحياء المدكوكة عبر الترويج لها فيالمهرجانات التراثية والأسواق المحلية، مما يضمن استمرارها كرمز للكرم في المجتمعالأنباري.