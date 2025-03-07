هالاند يتصدر قائمة أسرع لاعبي دوري أبطال أوروبا.. وغياب مفاجئ لصلاح
2025-03-07 20:40:03 - المصدر: واع
متابعة – واع
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي شهدت هيمنة بعض نجوم مانشستر سيتي، بينما غاب عنها النجم المصري محمد صلاح رغم سرعته المعروفة.
وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أسرع اللاعبين في البطولة، حيث سجل سرعة قصوى بلغت 36.9 كم/ساعة (22.9 ميل في الساعة)، ما جعله الأسرع بين جميع المشاركين. ويُعرف هالاند بسرعته الكبيرة، خاصة عند الانطلاق في المساحات خلف المدافعين، وهو ما يجعله تهديدًا دائمًا لخصومه.
واحتل المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المركز الثاني بسرعة 22.7 ميل في الساعة، متفوقًا بفارق ضئيل على الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الذي جاء في المركز الثالث بسرعة 22.6 ميل في الساعة.
وشهدت القائمة وجود لاعبين آخرين من مانشستر سيتي، حيث احتل البرتغالي ماتيوس نونيز المركز الرابع بنفس سرعة مبابي (22.6 ميل في الساعة). كما دخل المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف ضمن العشرة الأوائل، حيث جاء في المركز العاشر بسرعة 22.1 ميل في الساعة، ليؤكد الفريق الإنجليزي امتلاكه مجموعة من اللاعبين ذوي السرعات العالية.
ورغم أن النجم المصري محمد صلاح معروف بسرعته الفائقة، إلا أن القائمة لم تشمله، في مفاجأة قد تثير التساؤلات حول المعايير المستخدمة في التصنيف. كما جاء البرتغالي نونو مينديز، ظهير باريس سان جيرمان، في المركز العشرين بسرعة 22 ميلًا في الساعة، وهو اللاعب الذي نجح في الحد من خطورة صلاح خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.
ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:
1.إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 22.9 ميل في الساعة
2.أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 22.7 ميل في الساعة
3.كيليان مبابي (ريال مدريد) – 22.6 ميل في الساعة
4.ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي) – 22.6 ميل في الساعة
5.ماما بالدي (بريست) – 22.4 ميل في الساعة
6.نيكولاس كون (سلتيك) – 22.3 ميل في الساعة
7.شمس الدين الطالبي (كلوب بروج) – 22.3 ميل في الساعة
8.آدم دغيم (ريد بول سالزبورغ) – 22.1 ميل في الساعة
9.إبراهيم عثمان (فينورد) – 22.1 ميل في الساعة
10.عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي) – 22.1 ميل في الساعة
ومع دخول دوري أبطال أوروبا مراحله الحاسمة، من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام، خاصة مع اقتراب مباريات الإياب لدور الـ16، تليها مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى النهائي المنتظر بعد فترة التوقف الدولي.
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي شهدت هيمنة بعض نجوم مانشستر سيتي، بينما غاب عنها النجم المصري محمد صلاح رغم سرعته المعروفة.
وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أسرع اللاعبين في البطولة، حيث سجل سرعة قصوى بلغت 36.9 كم/ساعة (22.9 ميل في الساعة)، ما جعله الأسرع بين جميع المشاركين. ويُعرف هالاند بسرعته الكبيرة، خاصة عند الانطلاق في المساحات خلف المدافعين، وهو ما يجعله تهديدًا دائمًا لخصومه.
واحتل المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المركز الثاني بسرعة 22.7 ميل في الساعة، متفوقًا بفارق ضئيل على الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الذي جاء في المركز الثالث بسرعة 22.6 ميل في الساعة.
وشهدت القائمة وجود لاعبين آخرين من مانشستر سيتي، حيث احتل البرتغالي ماتيوس نونيز المركز الرابع بنفس سرعة مبابي (22.6 ميل في الساعة). كما دخل المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف ضمن العشرة الأوائل، حيث جاء في المركز العاشر بسرعة 22.1 ميل في الساعة، ليؤكد الفريق الإنجليزي امتلاكه مجموعة من اللاعبين ذوي السرعات العالية.
ورغم أن النجم المصري محمد صلاح معروف بسرعته الفائقة، إلا أن القائمة لم تشمله، في مفاجأة قد تثير التساؤلات حول المعايير المستخدمة في التصنيف. كما جاء البرتغالي نونو مينديز، ظهير باريس سان جيرمان، في المركز العشرين بسرعة 22 ميلًا في الساعة، وهو اللاعب الذي نجح في الحد من خطورة صلاح خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.
ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:
1.إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 22.9 ميل في الساعة
2.أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 22.7 ميل في الساعة
3.كيليان مبابي (ريال مدريد) – 22.6 ميل في الساعة
4.ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي) – 22.6 ميل في الساعة
5.ماما بالدي (بريست) – 22.4 ميل في الساعة
6.نيكولاس كون (سلتيك) – 22.3 ميل في الساعة
7.شمس الدين الطالبي (كلوب بروج) – 22.3 ميل في الساعة
8.آدم دغيم (ريد بول سالزبورغ) – 22.1 ميل في الساعة
9.إبراهيم عثمان (فينورد) – 22.1 ميل في الساعة
10.عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي) – 22.1 ميل في الساعة
ومع دخول دوري أبطال أوروبا مراحله الحاسمة، من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام، خاصة مع اقتراب مباريات الإياب لدور الـ16، تليها مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى النهائي المنتظر بعد فترة التوقف الدولي.